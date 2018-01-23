Без продавцов, касс и наличных: как выглядят магазины будущего в разных странах мира (видео)

В Сиэтле (США) компания Amazon открыла магазин без касс. На входе покупатель сканирует штрих-код на экран своего смартфона. Камеры фиксируют, какой товар взял покупатель, а который – поставил обратно на полку. На выходе система суммирует все покупки и снимает средства с аккаунта покупателя.

Магазины без продавцов уже существуют в Скандинавии, Австралии, Китае, Японии. В Южной Корее несколько лет назад появился интерактивный виртуальный магазин. Весь супермаркет обклеен изображениями различных товаров. Покупатель сканирует коды через смартфон и осуществляет виртуальную покупку. И пока он будет ехать домой, товары доставят ему прямо под дверь.

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В аэропорту Гатвик (Великобритания) открыли интерактивный киоск самообслуживания. В Шанхае (Китай) появился круглосуточный магазин-автобус, который автономно передвигается по улицам. Чтобы попасть внутрь и купить товар, необходимо отсканировать QR-код на дверях. А в Японии планируют, что к 2025 году все магазины будут работать без продавцов и кассиров.