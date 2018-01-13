Ученые обнаружили "кирпичики жизни" в упавших на Землю метеоритах - СМИ

Ученые обнаружили в двух метеоритах, которые вращались в поясе астероидов, а затем упали на Землю, воду и сложные химические соединения. Метеориты стали первыми, на которых были обнаружены "кирпичики жизни", сообщает ZN.ua со ссылкой на издание Phys.org.

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Исследователи изучили химический состав кристаллов каменной соли внутри метеоритов, которые упали на Землю в 1998 году. С помощью рентгеновских снимков ученые установили, что в внутри кристаллов находятся включения насыщенного солью водного раствора и органические молекулы. В том числе аминокислоты, их предшественники, углеводороды и другие соединения, которые играют на Земле важные биологические роли.

По мнению исследователей, химические соединения сформировались в метеоритах примерно 4,5 миллиарда лет назад.

"Если жизнь существовала где-то на ранних этапах развития Солнечной системы, то подобные метеориты повысили возможность ее сохранения в своих кристаллах", - заявили ученые.

Исследователи предполагают, что местом зарождения подобных кристаллов стала карликовая планета Церера.

По мнению ученых, их открытие свидетельствует о том, что жизнь существовала в ранней Солнечной системе, а также могла путешествовать от одного небесного тела к другому.