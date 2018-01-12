В Финляндии полиция тестирует технологию распознавания лиц
Пока программы тестируют на сотрудниках полиции, но в дальнейшем их планируют использовать в расследовании преступлений.
Полиция Финляндии проводит тестирование технологий, позволяющих распознавать личность человека по биометрическим параметрам лица.
Об этом сообщает Yle со ссылкой на газету Kaleva. Пока программы тестируют на сотрудниках полиции, но в дальнейшем их планируют использовать в расследовании преступлений.
С помощью системы биометрической идентификации можно определить настоящую личность преступника, даже если он пользуется несколькими фальшивыми личностями.
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Система идентификации будет сравнивать имеющиеся в фотобанках власти изображение с лицом человека, в частности, на записях камеры видеонаблюдения.
В мае в Финляндии вступят в силу новые регламент и директива ЕС о защите персональных данных, согласно которым фотографии будут считаться биометрическими персональными данными.
Ранее стало известно, что программисты создали нейросеть, которая создает 3D-модели лиц из одной фотографии.