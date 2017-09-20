Программисты создали нейросеть, которая создаёт 3D-модели лиц по одной фотографии

7 сентября специалисты британских Университетов Ноттингема и Кингстона представили проект по 3D-реконструкции лиц на основе одного изображения. Для этого исследователи создали нейросеть, через которую пропустили множество объёмных 3D-моделей людей и обычных портретов. Таким образом алгоритм научился довольно качественно воссоздавать объёмные лица людей на основе всего одного снимка, как пишет Tjournal.

В описании к своей работе учёные отметили, что создание 3D-реконструкции лица человека всегда было фундаментальной проблемой для компьютерного зрения. Обычно машине требовалось по меньшей мере несколько фотографий с разных ракурсов и много других входных данных для построения объёмных моделей, но даже в этих случаях результат получался не идеальным.

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В Университете Ноттингема смогли избавиться от ошибок и ограничений, обучив свёрточную нейронную сеть (архитектура таких нейросетей нацелена на распознавание изображений) на большом количестве двухмерных изображений и трёхмерных моделей и сканов. Как пояснили исследователи, они добились того, что алгоритму требуется всего одно изображение человека, причём система сможет построить модель с разными позами и эмоциями и даже если часть лица не видна. По словам учёных, они использовали простую архитектуру прямой регрессии объёмного изображения от единственного двухмерного снимка.

Проверить работу искусственного интеллекта можно на сайте исследователей. С 7 сентября пользователи сети загрузили 210 тысяч лиц и просмотрели объёмные модели почти полмиллиона раз. Разработчики обещают удалять все изображения и 3D-маски через полчаса после загрузки и никогда не использовать их вновь.