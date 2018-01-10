Известная на весь мир обещанием уничтожить человечество робот София теперь может ходить и танцевать (видео)

12:21, 10 января 2018
Наука и IT
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Женщина-робот также может демонстрировать различные человеческие эмоции и отвечать на вопросы.

Известная на весь мир робот София теперь может ходить и танцевать.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Уникального робота ученые показали еще в прошлом году, однако на ноги Софию поставили только сейчас. Движется она быстро. За час преодолевает лишь один километр.

Женщина-робот может демонстрировать различные человеческие эмоции и отвечать на вопросы. В прошлом году она ошеломила всех, когда подтвердила, что собирается убивать людей.

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Теги: #робот София