Создана "видеокамера времени": позволяет записывать прошлое

Амстердамская компания Roader выпустила Time Machine Camera, отматывающую время назад и записывающую то, что мы почти упустили.

Принцип действия новой "видеокамеры времени" заключается в следующем: в состоянии готовности она снимает все, что происходит, но если нажать на кнопку, записывает последние 10 секунд, а потом еще 10 секунд, передает Hightech.fm.

В итоге получаются 20-секундные клипы. Камеру можно носить на себе постоянно — главное, не забыть включить запись.

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Видео пишется в двух потоках. Один форматируется в разрешении 640×640 при 30 кадрах в секунду. Он автоматически пересылается на смартфон пользователя через Bluetooth, чтобы он мог решить, нужно ли сохранять этот клип. Если да, то можно загрузить второй клип, разрешение которого будет уже 1088×1088 при той же частоте кадров. Приложение работает как с iOS, так и с Android.

"Можно подумать, что 10 секунд — слишком мало, чтобы успеть записать важное событие, но, по словам основателей Roader, этого вполне достаточно, и большинство людей понимают, что хотели бы сохранить этот памятный момент, за пару секунд. А срок в 20 секунд выбран для того, чтобы клип получался не слишком длинным, и его удобно было бы выкладывать в социальные сети. Формат видео совместим с большинством соцсетей", - говорится в сообщении.

Ранее японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало первые видеоролики, сделанные с Международной космической станции на камеру, которую можно купить в обычном магазине.