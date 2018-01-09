Японский астронавт вырос на 9 см за три недели пребывания в космосе

Японский астронавт Норишиге Канаи вырос на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции, передает РБК.

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По его словам, такого не было со времен средней школы. «Меня немного волнует, смогу ли я поместиться в сиденье корабля «Союз», - написал Канаи у себя в Twitter.

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), обычно рост человека увеличивается на 1-2 см из-за отсутствия гравитации в космосе. Об этом сообщает газета «Санкэй симбун». «У нас нет данных о случаях прибавки в росте на 9 см», - сообщил газете представитель JAXA.

Экипаж 54-й экспедиции на МКС был отправлен на станцию 17 декабря. На борту космического корабля «Союз МС-07» помимо Канаи находились российский космонавт Антон Шкаплеров и астронавт NASA Скотт Тингл. Корабль пристыковался к МКС 19 декабря.