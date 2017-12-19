На МКС прибыли трое новых астронавтов (видео)

На Международную космическую станцию прибыли трое новых астронавтов. 19 декабря космический аппарат «Союз-МС-07» с американцем Скоттом Тинглом (NASA), россиянином Антоном Шкаплеровым («Роскосмос») и японцем Норисиге Каанаи (Японское агентство аэрокосмических исследований) на борту присоединился к МКС, как пишет "Радио свобода".

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Для американца и японца это первая космическая миссия, тогда как для россиянина – третья. Они присоединились к Александру Мисуркину из «Роскосмоса» и Марку Ванде Хею и Джо Акабы из NASA, которые находятся на Международной космической станции с сентября.

Тингл, Шкаплеров и Каанаи улетели с космодрома «Байконур» в Казахстане 17 декабря, чтобы заменить трех астронавтов из России, США и Италии. Те вернулись на Землю несколькими днями ранее.