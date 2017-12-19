На МКС прибыли трое новых астронавтов (видео)
Космический аппарат «Союз-МС-07» с американцем Скоттом Тинглом, россиянином Антоном Шкаплеровым и японцем Норисиге Каанаи на борту присоединился к МКС.
На Международную космическую станцию прибыли трое новых астронавтов. 19 декабря космический аппарат «Союз-МС-07» с американцем Скоттом Тинглом (NASA), россиянином Антоном Шкаплеровым («Роскосмос») и японцем Норисиге Каанаи (Японское агентство аэрокосмических исследований) на борту присоединился к МКС, как пишет "Радио свобода".
Читайте такжеНа Международную космическую станцию отправились трое астронавтов (фоторепортаж)
Для американца и японца это первая космическая миссия, тогда как для россиянина – третья. Они присоединились к Александру Мисуркину из «Роскосмоса» и Марку Ванде Хею и Джо Акабы из NASA, которые находятся на Международной космической станции с сентября.
Тингл, Шкаплеров и Каанаи улетели с космодрома «Байконур» в Казахстане 17 декабря, чтобы заменить трех астронавтов из России, США и Италии. Те вернулись на Землю несколькими днями ранее.
Hatches between the Soyuz spacecraft and @Space_Station were opened at 5:55am ET and the 3 new crew members greeted their new orbital family. Watch: https://t.co/ZuxLDtzW9cpic.twitter.com/OwmNmMf1Ga— NASA (@NASA) 19 декабря 2017 г.