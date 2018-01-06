Хакеры взломали сайт Главного управления юстиции в Одесской области

Хакеры взломали сайт Главного территориального управления юстиции в Одесской области.

Об этом сказано в заявлении управления, размещенном в Facebook.

В частности, сообщается о временном отключении сайта в связи «с установлением обстоятельств, которые могли повлечь технические сбои в его работе».

«В настоящее время при поддержке сотрудников Управления СБ Украины и Причерноморского управления киберполиции ведется работа по установлению причин данного инцидента», - сказано в заявлении.

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В то же время, по данным киберактивистов, в свободном доступе оказались сотни гигабайт документов Минюста. В частности, об этом сообщил киберактивист под ником Sean Brian Townsend, который является членом «Украинского киберальянса», противодействующего российской агрессии в Украине.

Он отметил, что неизвестные злоумышленники взломали сервер Главного территориального управления юстиции в Одесской области. По данным Sean Brian Townsend, атака на сервер осуществлена через уязвимость под названием FileInclusion.

«Сотни гигабайт документов Минюста в открытом доступе. Кто залил шелл, неизвестно. Шелл доступен без пароля. URL по понятным причинам затерт. Пароли админов украдены хакерами. Все диски от C до F были доступны на чтение и запись», - утверждает активист.

Он также считает, что закрывать уязвимость поздно, так как все, что могло случиться, - уже случилось.

«Сервер, а возможно и вся сеть управления юстиции в Одесской области, полностью скомпрометирован неизвестными хакерами. Возможно дважды. Возможно российскими. Его нужно немедленно выключить и провести расследование. Сайт чинить бесполезно, я уверен, что это не единственная уязвимость...», - отметил активист.