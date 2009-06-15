В Париже открылось 48-е Международное авиашоу в Ле Бурже.

Как передает корреспондент УНИАН, шоу и организованный в его рамках авиакосмический салон продлятся неделю, при этом до 18 июня он будет открыт только для торговых посетителей, а 19-21 июня – для всех желающих.

В этом году салон в Ле Бурже отмечает 100 лет со дня своего основания – первая выставка состоялась в Париже в 1909 году. С 1949 года вместе с авиасалоном начали проводить и авиашоу, сначала в Орли, а чуть позже – в Ле Бурже.

В салоне принимают участие свыше 2 тыс. компаний из 48 стран мира.

В нынешнем салоне принимают участие практически все украинские авиаконструкторы и производители: Авиационный научно-технический комплекс

им. О.Антонова, ОАО “Мотор-Сичь”, производственная ассоциация “Южмаш”, государственное КБ “Южное”, Запорожское КБ “Прогресс”, а также государственная компания “Укрспецэкспорт” и Национальное космическое агентство Украины.