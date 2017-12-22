Как защитить экран смартфона: ученые разработали самовосстанавливающееся стекло (видео)
20:28, 22 декабря 2017Наука и IT
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Ученые работали над созданием особого клея и выяснили, что материал очень хорошо восстанавливается после деформации.
Случайное открытие японских ученых поможет защитить экраны смартфонов от разбивания
Ученые Токийского университета изобрели стекло, способное к самовосстановлению. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Они работали над созданием особого клея, и уже во время экспериментов выяснили: изобретенный материал очень хорошо восстанавливается после деформации. Поэтому, решили сделать из него стекло.
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Ученые говорят - если его разбить, достаточно просто прижать обломки друг к другу, и стекло станет как новое.
Ранее сообщалось, что ученые создали лазер, который обнаруживает некачественные продукты.
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