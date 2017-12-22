Как защитить экран смартфона: ученые разработали самовосстанавливающееся стекло (видео)

20:28, 22 декабря 2017
Наука и IT
1904

Ученые работали над созданием особого клея и выяснили, что материал очень хорошо восстанавливается после деформации.

Ученые Токийского университета изобрели стекло, способное к самовосстановлению. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Они работали над созданием особого клея, и уже во время экспериментов выяснили: изобретенный материал очень хорошо восстанавливается после деформации. Поэтому, решили сделать из него стекло.

Читайте такжеВ Америке разработали вирус, который может вылечить слепоту (видео)

Ученые говорят - если его разбить, достаточно просто прижать обломки друг к другу, и стекло станет как новое.

Ранее сообщалось, что ученые создали лазер, который обнаруживает некачественные продукты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самовосстанавливающееся стекло#стекло само восстанавливается#самовосстанавливающееся стекло для смартфона