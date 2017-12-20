В Германии обвиняют Facebook в незаконном сборе данных

Антимонопольное ведомство Германии обвиняет Facebook в сборе и обработке данных пользователей WhatsApp и Instagram без ведома юзеров.

Федеральное антимонопольное ведомство провело анализ действий социальной сети Facebook и пришло к выводу, что компания действует вопреки нормам ЕС по сбору и обработке информации, сообщает DW.

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Как отмечает издание, в ведомстве подчеркнули, что компания "собирает из третьих источников любой вид данных пользователей" и привязывает их к Facebook-аккаунту. Под третьими источниками подразумеваются мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram, принадлежащие Facebook, и другие веб-сайты, которые технически связаны с соцсетью. При этом отмечается, что сбор данных проходит, как правило, без ведома пользователей.

Сложности добавляет то, что жители Германии по сути не имеют альтернативной соцсети, добавляют в ведомстве. Однако в компании такие утверждения отрицают. Представители Facebook отмечают, что половина интернет-пользователей Германии вообще не пользуются соцсетями.