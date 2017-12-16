В Facebook появится возможность скрывать посты друзей в ленте новостей

В Facebook появится возможность убирать посты пользователей и групп из ленты новостей, сообщает Techcrunch. Благодаря функции, получившей название Snooze, можно будет скрыть записи конкретных людей на 30 дней, при этом не удаляя их из друзей.

Читайте такжеВ Facebook появилось приложение, которое редактирует видеоКак пояснили в компании, нововведение позволяет убрать из своей ленты нежелательный контент без необходимости полностью отменять подписку на тот или иной аккаунт. Новая функция официально запущена компанией сегодня, однако в русскоязычной версии соцсети она пока не доступна.

Как сообщал УНИАН, исследователи из компании Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке рассказали о влиянии пользования социальными сетями на человека, в частности, на его настроение. В то время как пассивное чтение новостной ленты может негативно влиять на психическое состояние человека, активное общение с друзьями через Сеть может справиться с депрессией и стрессом