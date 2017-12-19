Ученые назвали признак скорой смерти

Синдром беспокойных ног (СБН), при котором возникают неприятные ощущения в нижних конечностях в спокойном состоянии, связан с повышенным риском смерти у женщин.

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На протяжении 2002-2012 годов группа исследователей каждые два года мониторила состояние здоровья 57 тыс. 417 женщин, средний возраст которых составлял 67 лет. За десять лет наблюдений умерли 6 тыс. 448 женщин, сообщает MedicalXpress, ссылаясь на журнал Neurology.

Ученые выявили, что у женщин, у которых был диагностирован синдром беспокойных ног, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 43% выше, чем у тех, у кого не было СБН.

Синдром беспокойных ног - состояние, характеризующееся неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые появляются в покое (чаще в вечернее и ночное время), вынуждают больного совершать облегчающие их движения и часто приводят к нарушению сна.

Как сообщал УНИАН, канадские ученые приступили к самым масштабным в настоящее время исследованиям влияния недостатка сна на мозг человека.