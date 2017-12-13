Запуск Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon перенесли

SpaceX перенесла на 15 декабря запланированный на 13 декабря запуск ракеты Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon, сообщает NASA. Грузовой корабль должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Читайте такжеSpaceX значительно увеличит число запусков ракет в 2018 годуСогласно новым данным, запуск состоится в пятницу в 10:35 (17:35 по Киеву). Отмечается, что перенос связан с дополнительной проверкой и чисткой оборудования.

SpaceX впервые собирается повторно использовать одновременно и нижнюю ступень, и космический грузовик. Компания использует нижнюю ступень Falcon 9, которая ранее применялась при другом пуске и успешно вернулась на Землю 17 сентября. Используемый Dragon также уже совершал полет к МКС в 2015 году.