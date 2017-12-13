Ученые нашли в янтаре клеща-"дракулу" (фото)

Динозавры страдали от укусов клещей не меньше, чем современные млекопитающие и птицы.

Самым наглядным стал образец, в котором клещ оказался в перьях неизвестного динозавра из группы теропод, предков тех же птиц, передает Naked Science, ссылаясь на журнал Nature Communications.

Уникальные артефакты были найдены в Мьянме и долгое время оставались в руках частных коллекционеров, после чего попали в музей – и несколько лет назад оказались в поле внимания палеонтологов. Тогда же Скотт Андерсон доложил об обнаружении среди этих образцов клеща, еще заполненного кровью, и о надеждах извлечь из нее древнюю ДНК. Эти сенсационные надежды не оправдались, и началось более спокойное исследование находок.

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В результате вместе со специалистом из Оксфорда Рикардо Пересом-де Ла Фуэнте и его коллегами Андерсон описал не только этого клеща, но и новый вид Deinocroton draculi, сохранившийся в другом образце.

Название "ужасающий клещ Дракулы" может пугать, но, возможно, они были не такими уж и страшными. Морфологически сохранившиеся клещи напоминают современных, которые обнаруживаются в гнездах птиц и млекопитающих, питаясь не кровью, а отмершими перьями и чешуйками кожи.

Как сообщал УНИАН, в конце октября ученые обнаружили новый вид травоядных динозавров.