Новый двигатель для ракеты Falcon 9 взорвался во время испытаний

Двигатель нового поколения для ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска взорвался во время испытаний.

Компания SpaceX начала расследование инцидента, передает РБК со ссылкой на The Washington Post.

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Сообщается, что инцидент во время испытаний произошел в минувшее воскресенье на одном из объектов компании в Техасе. В среду компания подтвердила произошедшее, отметив, что никто из персонала не пострадал.

Речь идет о ракетном двигателе Merlin нового поколения, разработкой которого занимается SpaceX.

В компании заверили, что «в настоящее время проводят тщательное и абсолютно прозрачное расследование причин» взрыва. Представитель SpaceX уточнил, что двигатель, который взорвался, был новым и ни разу не использовался.