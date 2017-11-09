Новый двигатель для ракеты Falcon 9 взорвался во время испытаний
Речь идет о ракетном двигателе Merlin нового поколения, разработкой которого занимается SpaceX.
Двигатель нового поколения для ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска взорвался во время испытаний.
Компания SpaceX начала расследование инцидента, передает РБК со ссылкой на The Washington Post.
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Сообщается, что инцидент во время испытаний произошел в минувшее воскресенье на одном из объектов компании в Техасе. В среду компания подтвердила произошедшее, отметив, что никто из персонала не пострадал.
Речь идет о ракетном двигателе Merlin нового поколения, разработкой которого занимается SpaceX.
В компании заверили, что «в настоящее время проводят тщательное и абсолютно прозрачное расследование причин» взрыва. Представитель SpaceX уточнил, что двигатель, который взорвался, был новым и ни разу не использовался.