Осенью в продажу поступит система Windows 7, которая заменит Vista

22 октября, к началу сезона рождественских распродаж в США и Европе, в мировую продажу поступит новая операционная система от Microsoft – Windows 7, сообщает газета «Экономические известия» (№ 95 от 4 июня 2009 года).

«После 22 октября покупатели смогут приобрести новые компьютеры с предустановленной Windows 7 либо купить эту ОС в качестве самостоятельного решения в коробке и установить на свой старый компьютер», - объявил вице-президент Microsoft Билл ВЕХТЭ.

Пресс-служба корпорации утверждает, что новая система уже успешно прошла бета-тестирование, и фактически работы над Windows 7 завершатся к концу июля текущего года.

По словам генерального менеджера подразделения Windows Майка ЙБАРРА, цель Microsoft – получить миллиард пользователей Windows 7 по всему миру. Чтобы удовлетворить потребности разных клиентов и втиснуть свой софт на все, что обладает памятью и процессором, будет выпущено шесть версий операционной системы.

Как отмечает издание, предыдущая попытка оккупировать рынок системой Vista, выпущенной в ноябре 2006 года, закончилась для Microsoft провалом. Эта громоздкая система не понравилась пользователям из-за массы ненужных особенностей, заставляющих компьютер работать менее стабильно и более медленно. Сегодня системой Vista пользуются менее 24% пользователей, тогда как 60% владельцев ПК предпочитают использовать старые версии Windows XP, несмотря на отказ Microsoft обновлять и поддерживать их.

Разработчики утверждают, что Windows 7 окажется быстрее, стабильнее и привлекательнее Vista. В нее, в частности, будет встроена поддержка сенсорных экранов и новые функции управления окнами движением мыши.