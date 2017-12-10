В Египте из гробницы достали мумию возрастом 3,5 тысячи лет

Египетские власти показали содержимое ранее не исследованной гробницы в древнем городе Луксор на Ниле. Захоронение было сделано около 3,5 тысяч лет назад.

Археологи обнаружили мумию, предположительно, высокопоставленного чиновника эпохи Нового царства, передает Би-Би-Си.

Точно имя захороненного в гробнице человека не известно, однако в министерстве по делам древностей говорят, что у них есть два предположения.

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Это мог быть человек по имени Джехути Мес, чье имя выгравировано на одной из стен, либо это может быть писарь по имени Маати - это имя, а также имя его жены Мехи, написаны на погребальных сосудах.

В гробнице сохранились фигурки, деревянные маски и яркие росписи на стенах.

Министерство по делам древностей Египта заявило, что эта и еще одна гробницы были обнаружены немецким археологом еще в 1990-е, однако до недавнего времени они оставались нетронутыми.

Другая могила также была вскрыта лишь недавно, и раскопки пока продолжаются.

Гробницы находятся в некрополе Дра-Абул-Нага, где хоронили высокопоставленных египтян. Он находится рядом с Долиной царей, где похоронены многие фараоны Древнего Египта.

В сентябре археологи обнаружили гробницу королевского ювелира возле Луксора. В гробнице, которая также относится к временам Нового царства, была установлена статуя ювелира Аменемхата, сидящего рядом с женой.