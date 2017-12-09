Apple купит сервис распознавания музыки

18:42, 09 декабря 2017
Наука и IT
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Договор о покупке сервиса Shazam может быть подписан уже до конца этой недели.

Иллюстрация REUTERS

Корпорация Apple заинтересована в покупке сервиса по распознаванию музыки Shazam. Как сообщает издание TechCrunch, сейчас стороны ведут переговоры.

Читайте такжеApple раскрыла подробности разработки беспилотных автомобилейПо словам источников издания, соглашение о приобретении Shazam может быть подписано до конца этой недели. Как ожидается, стороны объявят о сделке в понедельник, 11 декабря.

По некоторым данным, покупка Shazam может обойтись Apple более, чем в $400 млн.

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Теги: #Apple сервис распознавания#Apple сервис музыки