Астронавт МКС сделал уникальный снимок северного сияния над США
20:10, 06 декабря 2017Наука и IT
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На снимок попали Нью-Джерси и Нью-Йорк.
Астронавт опубликовал снимок в Twitter / Фото twitter.com/astrokomrade
Командир 53 экипажа МКС астронавт NASA Рэнди Брезник на своей странице в Twitter опубликовал снимок северного сияния над США, передает ZN.ua.
В подписи к фото он отметил, что на снимок попали Нью-Джерси и Нью-Йорк.
Как сообщал УНИАН, недавно астронавты на МКС приготовили пиццу в условиях невесомости.
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