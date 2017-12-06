Астронавт МКС сделал уникальный снимок северного сияния над США

20:10, 06 декабря 2017
Наука и IT
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На снимок попали Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Астронавт опубликовал снимок в Twitter / Фото twitter.com/astrokomrade

Командир 53 экипажа МКС астронавт NASA Рэнди Брезник на своей странице в Twitter опубликовал снимок северного сияния над США, передает ZN.ua.

В подписи к фото он отметил, что на снимок попали Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Как сообщал УНИАН, недавно астронавты на МКС приготовили пиццу в условиях невесомости.

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