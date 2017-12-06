Астронавт МКС сделал уникальный снимок северного сияния над США

Командир 53 экипажа МКС астронавт NASA Рэнди Брезник на своей странице в Twitter опубликовал снимок северного сияния над США, передает ZN.ua.

В подписи к фото он отметил, что на снимок попали Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Как сообщал УНИАН, недавно астронавты на МКС приготовили пиццу в условиях невесомости.