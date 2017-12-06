У американцев появятся конкуренты: ОАЭ объявили набор в первую команду космонавтов

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запустило первую национальную программу отбора и подготовки «отечественных» космонавтов. Молодые эмиратцы – как юноши, так и девушки – приглашаются к участию в отборе, сообщил шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, передает Arabian Business.

Читайте такжеВ ОАЭ построят марсианский город (фото)Данная инициатива вписывается в планы ОАЭ запустить зонд на Марс в 2021 году и колонизировать красную планету в 2117 году. «С запуском новой космической программы открывается новая страница в истории. Люди из ОАЭ преодолевают все препятствия – ничто не может остановить тех, кто верит в то, что невозможное возможно», - сообщил шейх Мухаммед в социальных сетях.

Правитель Дубая отметил, что самые конкурентоспособные кандидаты будут отобраны в качестве посланников ОАЭ в освоении космоса. Эмиратцы могут зарегистрироваться на сайте www.mbrsc.ae/astronauts. Отобранным конкурсантам предстоит обширная программа теоретических и практических занятий по международным стандартам.

В команду ОАЭ войдут 4 космонавта-эмиратца – они отправятся на Международную космическую станцию.