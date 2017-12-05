Астрономы показали снимок "взрывоопасной" галактики

Ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок галактики ESO 580-49, которая располагается на расстоянии 190 миллионов световых лет от Земли в созвездии Весов. Снимок был опубликован на сайте телескопа, передает zn.ua.

Как отмечают исследователи, несмотря на то, что галактика кажется внешне спокойной, она демонстрирует "взрывоопасные тенденции".

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В октябре 2011 года был обнаружен мощнейший всплеск высокоэнергетического гамма-излучения, известный как гамма-всплеск. Это излучение пришло из области неба, в которой находится ESO 580-49. Астрономы полагают, что именно в этой галактике и произошел сам гамма-всплеск. На расстоянии около 185 миллионов световых лет от Земли это был второй самый близкий гамма-всплеск из всех когда-либо обнаруженных.

Гамма-всплески являются одними из самых ярких событий в космосе, которые превосходят совокупный выход гамма-излучения всей наблюдаемой Вселенной за несколько секунд.

Точная причина, которая привела к гамма-всплеску в этой галактике, остается загадкой. Поэтому астрономы предположили, что ESO 580-49 является хозяином нового типа гамма-всплеска.