В декабре Землю снова накроют мощные магнитные бури

Декабрь будет богат на магнитные бури. Первую следует ожидать от 4 до 7 числа.

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Буря будет от слабого до среднего уровней, говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".

Следующие бури в этом месяце следует ожидать от 11 до 13 декабря. Длительные солнечные ветры негативно влиять на здоровье и самочувствие людей.

А вот мощнейшая магнитная буря атакует Землю 18 декабря. Она будет однодневной, но довольно сильной. Поэтому надо быть готовым к резкому ухудшению самочувствия.

Как сообщал УНИАН, сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября: на поверхности небесного светила произошло несколько вспышек чрезвычайной яркости, в сторону Земли было выпущено корональное вещество.