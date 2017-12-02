Google Play составил рейтинг лучших приложений 2017 года

Лучшим приложением для Android в этом году, по версии Google Play, стал фоторедактор Photo Lab. Его установили 50 млн пользователей. В Google Play выбор объяснили тем, что это приложение «отличилось своим красивым дизайном, уникальными обновлениями и особой популярностью».

Читайте такжеВ Google Play обнаружен вирус, который ворует банковские паролиЛучшим развлекательным признано приложение VK Live. Оно же стало лидером по числу скачиваний в 2017 году. За все время VK Live установили 5 млн пользователей.

Лучшим социальным приложением стал сервис для поиска попутчиков BeepCar. Лучшим ежедневным помощником признан дневник Journey, в котором можно хранить свои воспоминания. В категории самых инновационных приложений победил сервис для путешественников Airbnb. Лучшим выбором для детей названо приложение «Астрономия от Star Walk».

В номинации «Самый большой скрытый потенциал» победило приложение Be My Eyes. С его помощью волонтеры могут по видеосвязи отвечать на запросы людей с нарушениями зрения, которые обращаются за помощью в разных ситуациях.