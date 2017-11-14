Google отснял онлайн-карты Фарерских островов с помощью овец (видео)
11:35, 14 ноября 2017Наука и IT
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Идея использовать животных вместо традиционного "Гугл-авто" принадлежит группе местных активистов.
Google с помощью овец отснял онлайн-карты далеких Фарерских островов
Google отснял онлайн-карты Фарерских островов с помощью овец. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Живописные местные панорамы появились на онлайн-картах недавно. А отсняли их специальными камерами, которые прикрепили на спины овец. Идея использовать животных вместо традиционного "Гугл-авто" принадлежит группе местных активистов.
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Они говорят, что долго не думали, ведь на 50 тысяч населения островов приходится 80 тысяч овец, и они могут забраться туда, где автомобиль не проедет.
Ранее Google запустил 3D-тур по театрам Украины.
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