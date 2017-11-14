Google отснял онлайн-карты Фарерских островов с помощью овец (видео)

Google отснял онлайн-карты Фарерских островов с помощью овец. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Живописные местные панорамы появились на онлайн-картах недавно. А отсняли их специальными камерами, которые прикрепили на спины овец. Идея использовать животных вместо традиционного "Гугл-авто" принадлежит группе местных активистов.

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Они говорят, что долго не думали, ведь на 50 тысяч населения островов приходится 80 тысяч овец, и они могут забраться туда, где автомобиль не проедет.

Ранее Google запустил 3D-тур по театрам Украины.