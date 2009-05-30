Будет ли в Украине цифровое телевидение?

Министерство транспорта и связи подало на рассмотрение Кабинета министров Украины разработанный министерством План мер по внедрению цифрового телерадиовещания в Украине на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и связи – глава Государственной администрации связи Олег ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

По его словам, разработанный министерством план будет способствовать активизации шестилетнего проекта реализации цифрового телевидения в Украине. «Большинство стран, которые внедряют цифровое вещание, при нынешнем мировом финансово-экономическом кризисе вынуждены удешевлять этот процесс. Вот и мы решили на первом этапе перестройки сети цифрового телевизионного вещания устанавливать передатчики в основном на существующих башнях Концерна РРТ», - отметил О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

По словам заместителя министра, это обусловлено, прежде всего, существенным снижением уровня инвестирования и ограниченными возможностями банковского кредитования.

«Главную роль в реализации масштабного проекта внедрения в Украине цифрового телевидения мы отводим Концерну РРТ. Финансовое состояние предприятия достаточно для надлежащего содержания технического оборудования и обеспечения технической инфраструктуры», - отметил О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания утвердил План мер по введению цифрового телерадиовещания в Украине, подготовленный Министерством транспорта и связи.

Напомним, в апреле т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свой указ (от 26 декабря 2008 года №1215) об остановке правительственной программы развития цифрового телерадиовещания в Украине. Как известно, правительственная программа развития цифрового ТВ была утверждена постановлением Кабинета министров Украины от 26 ноября 2008 года №1085 "Об утверждении Государственной программы внедрения цифрового телерадиовещания».

Среди основных причин остановки действия данного постановления правительства Президентом в указе №1215 были названы отсутствие социальных гарантий. В частности, в указе отмечалось, что «определенные Программой задания и мероприятия по ее выполнению содержат лишь мероприятия организационного и технологического характера», которые не учитывают социальную составляющую процесса внедрения цифрового телерадиовещания.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО возражал против положений Программы, связанных со сроками внедрения цифрового ТВ в Украине. В указе отмечалось, что выполнение Программы рассчитано на период с 2008 по 2015 год, при этом в 2015 году было запланировано создание инфраструктуры цифрового телерадиовещания на 17,72% покрытия Украины, как и в 2012, 2013, 2014 гг. Вместе с тем, согласно Региональному соглашению (Женева-2006), Украина взяла на себя обязательство перейти на цифровой формат до 2015 года.

Справка УНИАН. Правительственной государственной программой внедрения цифрового телерадиовещания в Украине предусмотрено общее финансирование на эти цели в размере 4,3 млрд. грн., при этом из Государственного бюджета – всего 8,95 млн. грн., остальные средства – за счет инвестиций и других источников. Государственным заказчиком-координатором программы определено Минтранссвязи, руководителем программы – министр транспорта и связи.

Программой предусмотрено до 2015 года внедрить в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц радиотехнологии цифрового телерадиовещания стандарта DVB-T.