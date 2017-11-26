Политик, который не ест и не спит: в Новой Зеландии создали бота, который собирается в парламент (видео)
05:54, 26 ноября 2017Наука и IT
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Разработчик назвал политика Сэмом и надеется за три года провести его в парламент.
В Новой Зеландии создали первого в мире виртуального политика по имени Сэм. Местный разработчик написал программу для интернет-бота, и надеется за три года провести его в парламент, сообщает ТСН.
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Пока что робот - по легенде женщина - собирает информацию о темах, интересующих ее собеседников, и может поддерживать беседу на несколько общечеловеческих тем вроде экологии. Сэм не ест и не спит, и мгновенно отвечает на вопросы всех желающих.
Как сообщал УНИАН, в октябре Саудовская Аравия первой в мире предоставила гражданство работу.
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