В Новой Зеландии создали первого в мире виртуального политика

Новозеландский изобретатель Ник Герритсен запустил первого в мире виртуального политика по имени Сэм, которая может общаться с людьми в чате Messenger, сообщает издание N+1.

Читайте такжеВ Boston Dynamics показали, как робот делает сальто (видео)По информации издания, Сэм должна "закрыть дыру, которая зияет между обещаниями реальных политиков и исполнением их на деле".

Она сейчас не имеет возможности общаться с пользователями на неограниченное количество тем, однако список возможных бесед опубликован на ее сайте. Сэм может пообщаться с людьми об образовании, выборах, глобальном потеплении, миграционных процессах и законах.

С виртуальным политиком может пообщаться каждый желающий с помощью Facebook. Если попросить Сем рассказать что-то о себе, она презентует свою главную идею и стремление. "С вашей помощью, я могу перерасти в политика, который сможет реально представлять Новую Зеландию", - отвечает она.