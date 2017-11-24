В утечке данных Uber заподозрили хакеров из России
Более 800 британцев и американцев жаловались в твиттере на кражу их учетной записи в Uber.
Тысячи пользователей Uber уверены, что их аккаунты взломали российские хакеры. Они получали счета за поездки в рублях по Москве и Петербургу, которые не совершали, пишет британская газета The Times.
Читайте такжеВласти США хотят расследовать сокрытие Uber информации о кибератаке
По собственным подсчетам издания, более 800 британцев и американцев жаловались в твиттере на кражу их учетной записи в Uber. Однако эксперты сообщили The Times, что число взломанных аккаунтов может быть намного больше.
Пользователи уверены, что данные их учетных записей продавались в даркнете.
Ранее Uber признала, что в 2016 году из базы данных Uber были похищены личные данные 57 млн человек. При этом в компании не стали указывать именно на российских хакеров.