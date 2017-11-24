В утечке данных Uber заподозрили хакеров из России

01:09, 24 ноября 2017
Наука и IT
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Более 800 британцев и американцев жаловались в твиттере на кражу их учетной записи в Uber. 

Иллюстрация REUTERS

Тысячи пользователей Uber уверены, что их аккаунты взломали российские хакеры. Они получали счета за поездки в рублях по Москве и Петербургу, которые не совершали, пишет британская газета The Times.

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По собственным подсчетам издания, более 800 британцев и американцев жаловались в твиттере на кражу их учетной записи в Uber. Однако эксперты сообщили The Times, что число взломанных аккаунтов может быть намного больше.

Пользователи уверены, что данные их учетных записей продавались в даркнете.

Ранее Uber признала, что в 2016 году из базы данных Uber были похищены личные данные 57 млн человек. При этом в компании не стали указывать именно на российских хакеров.

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Теги: #uber хакеры кибератаки