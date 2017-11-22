Хакеры украли данные 57 миллионов пользователей и водителей Uber

Хакеры украли персональные данные более 57 млн пользователей и водителей компании Uber, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компании.

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Инцидент произошел в октябре 2016 года. Отмечается, что из компании был уволен глава службы безопасности Джо Салливан и один из его заместителей, так как с их ведома утечку данных скрывали более года.

«Во время инцидента мы предприняли немедленные шаги по защите данных и прекращению дальнейшего несанкционированного доступа», - заявил Дара Хосровшахи, занимающий пост главного исполнительного директора компании.

Он также заявил, что не намерен оправдываться за случившееся. Компания сотрудничает с регуляторами в США для устранения последствий атаки и защиты данных.