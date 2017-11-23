Samsung создает центр исследований искусственного интеллекта
10:19, 23 ноября 2017Наука и IT
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В компании решили идти в ногу со временем, поскольку искусственный интеллект является базовой технологией для четвертой промышленной революции.
Иллюстрация REUTERS
Южнокорейская компания Samsung запустит центр для исследования искусственного интеллекта, сообщает The Korea Herald.
Читайте такжеHuawei собрался "потягаться" с Samsung и Apple в разработке искусственного интеллекта«Мы создаем центр для поддержки исследований, связанных с искусственным интеллектом, который является базовой технологией для четвертой промышленной революции», - приводит издание заявление компании.
Компания также отмечает, что «продолжит удерживать три бизнес-сегмента - бытовую электронику, IT и мобильную связь». «Будет проведена небольшая перестановка, чтобы оперативно реагировать на изменения рынка и повысить операционную эффективность»,- сказал представитель Samsung.
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