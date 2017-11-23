Samsung создает центр исследований искусственного интеллекта

Южнокорейская компания Samsung запустит центр для исследования искусственного интеллекта, сообщает The Korea Herald.

Читайте такжеHuawei собрался "потягаться" с Samsung и Apple в разработке искусственного интеллекта«Мы создаем центр для поддержки исследований, связанных с искусственным интеллектом, который является базовой технологией для четвертой промышленной революции», - приводит издание заявление компании.

Компания также отмечает, что «продолжит удерживать три бизнес-сегмента - бытовую электронику, IT и мобильную связь». «Будет проведена небольшая перестановка, чтобы оперативно реагировать на изменения рынка и повысить операционную эффективность»,- сказал представитель Samsung.