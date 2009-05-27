Перезапущен самый мощный суперкомпьютер Европы

В Германии официально запущена новая версия суперкомпьютера JUGENE с пиковой производительностью в один петафлопс, сообщает The Local. Это самый мощный суперкомпьютер Европы.

JUGENE состоит из 295 тысяч процессоров, объединенных в 72 стойки размером с телефонную будку. Его производительность сравнивают с вычислительной мощностью 50 тысяч условных обычных компьютеров.

В международном рейтинге суперкомпьютеров JUGENE займет третью строчку после суперкомпьютеров IBM Roadrunner и Jaguar, обгоняющих его по производительности на 30-40 процентов. Европейский суперкомпьютер будет использоваться для прогноза погоды, астрофизических вычислений и разработки элементов питания для электромобилей, передает AFP.

JUGENE был впервые представлен широкой публике в феврале 2008 года. Тогда он был оборудован 65 тысячами процессоров, а его производительность составляла лишь 167 терафлопс. Это позволило ему занять вторую строчку в тогдашнем рейтинге, уступив только системе BlueGene/L.

Лента.ру