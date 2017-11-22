Apple раскрыла подробности разработки беспилотных автомобилей
Разработчики предложили новый подход, который помогает компьютерам замечать пешеходов и велосипедистов, чтобы не сбить их.
Корпорация Apple опубликовала первый документ о своих беспилотных автомобилях, сообщает Reuters.
Читайте такжеApple запатентовал способ тайного вызова спасателей с помощью отпечатков пальцевАвторами исследования выступили Инь Чжоу и Ансел Тузел, оно было направлено в независимый научный онлайн-журнал arXiv.
В частности, по информации агентства, они предложили новый подход под названием VoxelNet, который помогает компьютерам обнаруживать трехмерные объекты - замечать пешеходов и велосипедистов, чтобы не сбить их.
В исследовании, на которое ссылается агентство, разработчики Apple утверждают, что их подход позволяет получить «крайне воодушевляющие результаты».
Однако пока Apple отказалась комментировать информацию об опубликованном исследовании.