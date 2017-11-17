Киберполиция сообщила о похищении хакерами персональных данных некоторых участников АТО

Полиция устанавливает лиц, причастных к похищению персональных данных участников АТО через пораженный вирусом компьютер в региональном подразделении Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. По словам руководителя Департамента киберполиции Сергея Демедюка, информация о взломе серверов МВД, откуда якобы и была похищена эта информация, не соответствует действительности. В то же время работники киберполиции оперативно установили компьютер, с помощью которого хакеры получили к ней доступ, а также его владельца.

«Вчера, 16 ноября, в одной из социальных сетей была размещена информация о якобы взломе серверов МВД, что позволило злоумышленникам получить доступ к архивам с персональными данными участников АТО. Специалисты по киберполиции провели первоочередные мероприятия, по результатам которых не нашли подтверждения информации о взломе серверов МВД Украины», - говорится в сообщении.

По словам Демедюка, пользователь социальной сети под вымышленным именем предлагал загрузить архивы с персональной информации участников АТО.

«Сегодня мы установили компьютер, взломав который, хакеры получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения. Сейчас мы проводим тщательный осмотр пораженной техники», - рассказал он.

Демедюк добавил, что держателем этой информации является работник регионального подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку для определения путей поражения компьютера вредоносным программным обеспечением.

Рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).