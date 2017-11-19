В Британии потерпел крушения самый большой в мире дирижабль (видео)

В Великобритании на аэродроме Кардингтон 18 ноября упал самый большой в мире дирижабль Airlander 10. Об этом на своей странице в Facebook сообщила компания-разработчик дирижабля Hybrid Air Vehicles Ltd, как сообщает ZN.UA.

В результате инцидента незначительные травмы получила сотрудница компании, находившаяся на земле. Пассажиров внутри летательного аппарата не было. Топливо и газ, находившиеся внутри, не взорвались.

По предварительной информации, дирижабль не находился в плановом полете, а оторвался от швартовой мачты. Затем у него автоматически сработала система безопасности, поэтому корпус воздушного судна разломался на две части, а сам дирижабль сдулся и рухнул на землю.

Читайте такжеTehnik: Британия готовится к запуску самого большого летательного судна в мире

Полиция графства Бедфордшир, где произошел инцидент, перекрыла дороги.

"Мы испытываем новый тип воздушных судов, и на первых этапах такие инциденты могут случаться. Мы установим причины произошедшего и отремонтируем летательный аппарат в ближайшие недели", - отметили разработчики.

Как известно, гибридный летательный аппарат Airlander 10 изначально создавался для нужд армии США, однако затем проект был закрыт и позднее выкуплен Hybrid Air Vehicles.

Дирижабль длиной 92 метра способен поднимать до 10 тонн груза и непрерывно находиться в воздухе до пяти дней.