В веб-версии Instagram стали доступны Stories

В дескотоп-версии Instagram появилась возможность просматривать и создавать «Истории» (InstaStories). Ранее возможность создавать Stories была доступна только в приложении.

Блок с историями теперь расположен справа от ленты фото. Пока в веб-версии создать можно только фотоисторию. Однако для просмотра доступны и видеоистории.

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Разработчики обещают, что в ближайшие несколько недель, пользователи будут видеть значок камеры в левом верхнем углу, который они могут нажать, чтобы снимать или загружать фотографию для своей "Истории".

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