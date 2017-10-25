Проблема с экранами‍: Apple вдвое сократит поставки iPhone X

Американский производитель гаджетов - корпорация Apple - планирует в два раза сократить первые поставки нового юбилейного смартфона iPhone X, сообщает Прайм со ссылкой на американские СМИ.

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"Основанием для такого резкого сокращения поставок стали технические проблемы с дисплеями устройств. Разработчики сообщили о проблемах, которые произошли при установке модуля, отвечающего за новую функцию распознавания лиц в гаджете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо этого, поставщики, которые производят для Apple дисплеи на iPhone X, просто не способны превысить показатель поставок в 10 миллионов изделий ежемесячно.

"Американская компания уже ведет переговоры с другими потенциальными поставщиками дисплеев для своего товара, но в настоящее время Apple сможет выпустить только 20 миллионов новых устройств", - подчеркивает издание.