Ученые Украины и Франции будут проводить совместные научные исследования в Антарктике

Украинские ученые смогут приобщиться к проведению исследований на французских антарктических и субантарктических станциях.

Читайте такжеУкраина намерена провести в Антарктиде совместные исследования с Китаем, Малайзией и ТурциейКак сообщает пресс-служба Министерства образование и науки, об этом договорились во время встречи директор Департамента научно-технического развития МОН, представитель правительства Украины в Секретариате договора об Антарктике Дмитрий Чеберкус и директор Французского полярного института имени Поля-Эмиля Виктора Ив Френо.

Отмечается, что французская сторона предложит Украине для сотрудничества ряд научных проектов, которые сейчас реализуются их полярным институтом. Они касаются таких направлений, как геология, климат, живая природа, астрономия, сейсмология и тому подобное. МОН совместно с учеными выберут наиболе авторитетные для Украины.

«По избранным проектами мы планируем начать двустороннее сотрудничество в сфере исследования Антарктики. Благодаря этому наши ученые, например, получат возможность приобщиться к научным исследованиям на французских антарктических и субантарктических станциях. Причем это могут быть как краткосрочные проекты, так и длительные - на срок до одного года. Забегая вперед, могу сказать, что наши ученые уже заинтересовались двумя проектами по исследованиям на архипелаге Кергелен», - отметил Чеберкус.

Ив Френо пообещал поддерживать публикации ученых по итогам этих исследований в научных изданиях Франции. Это позволит повысить публикационную активность украинских ученых и сделать нашу антарктическую науку более видимой для мирового научного сообщества.

Стороны также договорились провести совместный научный семинар весной 2018, тематика которого будет определена позднее.

В ведомстве напомнили, что во время 40-го Консультативного совещания по Договору об Антарктике, состоявшегося в конце мая 2017 года в Пекине, Украина и Франция договорились проводить совместные культурные мероприятия для популяризации исследований в Антарктике.