Украинская экспедиция отправилась в Антарктику (видео)

Из аэропорта "Борисполь" отправилась 22-я антарктическая экспедиция на станцию "Академик Вернадский", передает Радио Свобода.

12 украинских ученых-исследователей, среди которых геологи, геофизики, биологи, медики и инженеры отправились на экспедицию в Антарктику, они заменят предыдущую команду, которая провела там целый год.

Каждый участник экспедиции покидает в Украине семью, некоторые даже маленьких детей. На вопрос журналистов: "Каких изменений в Украине вы ожидаете после возвращения?", большинство исследователей ответили, что надеются на окончание войны до их возвращения.

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Бюджет экспедиции – 39,2 миллиона гривень. Главной проблемой функционирования украинских антарктических экспедиций является отсутствие научного судна для обеспечения деятельности станции. Свое судно Украина потеряла после аннексии Крыма.