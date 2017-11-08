Google запустил 3D-тур по театрам Украины

Google Украина в партнерстве с Министерством культуры создала 3D-тур по пяти украинским театрам. Об этом сообщили в официальном блоге компании.

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На специально созданном сайте "Оперные театры Украины" для виртуальных путешествий доступны: Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой, Черновицкий академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской, Одесский национальный академический театр оперы и балета, Киевский национальный академический театр оперетты.

Для ресурса отсняли более 300 панорам в самых интересных местах зданий театров, а также видео в формате 360°. Совершить "экскурсию" можно на смартфоне, планшете или компьютере. В июле Google создала 3D-тур по семи украинским музеям.