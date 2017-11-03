В ноябре можно будет увидеть звездопад Леониды (видео)

Звездопад Леониды в 2017 году можно будет увидеть с 14 по 21 ноября. Пиковых значений он достигнет примерно 16-17 числа.

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В эти дни можно будет увидеть падение большого количества метеоров в час, передает The Telegraph.

Леониды — интенсивный метеорный дождь, связанный с кометой Темпеля-Таттла. Метеорный дождь можно наблюдать ежегодно около 17 ноября.

Как сообщал УНИАН, 21 октября жители Земли наблюдали звездопад: за час можно было насчитать до 20 метеоров из созвездия Ориона.