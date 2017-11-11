Алкоголь препятствует образованию новых нервных клеток

Ученые из Техасского университета в Остине выяснили, что алкоголь не только убивает нервные клетки, но и замедляет процесс образования новых.

Выводы исследователей были опубликованы в журнале Stem Cell Reports, передает Naked Science.

В центре внимания специалистов оказались стволовые клетки головного мозга. Как известно, находящиеся в центральной нервной системе нейрональные стволовые клетки (НСК) могут превращаться в специализированные нервные клетки.

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До момента обнаружения НСК в научном сообществе доминировали взгляды, согласно которым мозг человека имеет фиксированное количество нейронов, а их потеря является необратимой. Поэтому сохранность еще нетронутых нервных клеток указывалась в качестве лучшего способа защиты головного мозга от воздействия алкоголя.

Сейчас американские ученые в рамках своего исследования применили новый метод, в рамках которого они промаркировали стволовые клетки головного мозга и проанализировали, как именно алкоголь воздействует на них в долгосрочной перспективе.

Эксперимент провели на самцах и самках мышей. Анализ в очередной раз показал, что алкоголь оказывает разрушительное системное воздействие на головной мозг.

При этом на разные области он влияет по-разному. Самый большой вред спиртное наносит стволовым клеткам субвентрикулярной зоны, благодаря которым на протяжении всей взрослой жизни появляются новые нейроны. Иными словами, употребление алкоголя резко замедляет процесс образования нервных клеток.

Причем больше всего нейродегенеративные процессы затронули самок грызунов. Самцы тоже пострадали от воздействия спиртного, но не настолько сильно.