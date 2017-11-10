На севере сняли уникальные цвета полярного сияния (видео)
11:05, 10 ноября 2017Наука и IT
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Такой интенсивности и насыщенности ночные огни бывают крайне редко.
На севере сняли уникальные цвета полярного сияния
На севере сняли уникальные цвета полярного сияния. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Такой интенсивности и насыщенности ночные огни бывают крайне редко. Тем более, еще и переливаются они быстро - от бледно-салатового, фисташкового, бирюзового и вплоть до яркого зеленого.
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Ночью это явление видели сразу в нескольких регионах. А иногда в таких же насыщенных тонах его наблюдали даже на юге Финляндии.
Ранее астрономы заметили на Юпитере гигантское полярное сияние.
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