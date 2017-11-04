Ученые выяснили, что среди пчел есть "левши" и "правши"

Ученые заявили о том, что у пчел есть индивидуальная склонность к левой или правой стороне, которая влияет на принятие решений и навигацию в пространстве, сообщает ZN.ua со ссылкой на публикацию в журнале PLоS One.

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"Оказалось, что соотношение "правшей" и "левшей" среди пчел примерно одинаково. Более того, значительная часть популяции пчел - амбидекстры: для них правая и левая стороны предпочтительны в равной степени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе исследования ученые наблюдали за 100 полевыми пчелами, на которых нанесли цветные отметки. Затем пчел поместили в 120-сантиметровый тоннель с приманкой-кормушкой в конце и развилкой посередине. Чтобы преодолеть развилку, пчела должна была выбрать одно из двух отверстий, правое или левое. На разных этапах эксперимента ученые меняли диаметр отверстий.

"Когда одно отверстие было вдвое больше другого, 80% пчел предпочитало пролетать через большее. Но когда отверстия были одинаковыми, пчелы проявляли индивидуальные особенности; 55% выбирало путь случайным образом, произвольно проходя то справа, то слева. Остальные 45% поделились на "правшей" и "левшей": они раз за разом выбирали "свою" сторону", - информирует издание.

Отобрав пчел из этих 45%, ученые продолжили эксперимент с отверстиями разного диаметра. Оказалось, что пчеле-"левше" требуется больше времени на принятие решения, если отверстие, расположенное слева, меньше соседнего, и наоборот. Когда же отверстие с преобладающей стороны больше (а значит, безопаснее и удобнее) того, что с "неудобной" стороны, пчела принимает решение практически мгновенно.