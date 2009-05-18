Центр нанотехнологий открыли в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске открыли научно-образовательный центр «Наноматериалы в устройствах генерирования и накопления энергии».

Об этом УНИАН сообщили в управлении науки и образования Ивано-Франковской областной государственной администрации.

В открытии центра в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР, вице-президент фонда гражданских исследований и развития США Эрик НОВОТНЫ, заместитель министра образования Максим СТРИХА.

Центр нанотехнологий создан при содействии Фонда гражданских исследований и развития США, Агентства международного развития США и Министерства образования и науки Украины. Здесь будут проводить фундаментальные и прикладные исследования в области применения нанотехнологий и наноматериалов для повышения энергоэффективности источников и накопителей электрической энергии.

Как отмечалось на торжественном открытии, это второй такой центр в Украине. Первый открыли в 2007 году по программе «Стойкость геотехнических систем» в Национальном горном университете в Днепропетровске.

Прикарпатский центр создан в результате победы в конкурсе, в котором принимали участие многие высшие специализированные учебные заведения Украины, и он первый, который поддержало Агентство международного развития США.

Бюджет проекта составляет около 600 тыс. дол. на три года.