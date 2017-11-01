Астероид, который уничтожил динозавров, полностью изменил климат на Земле - ученые

Ученые провели компьютерное моделирование падения астероида, который стал причиной вымирания динозавров, и установили, что событие полностью изменило климат на планете. Выводы исследователей опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Согласно проведенному моделированию, столкновение произошло на скорости не менее одного километра в секунду и под углом около 60 градусов. Эти цифры позволили показать, что удар, скорее всего, выбросил около 325 миллиардов тонн серы и 425 миллиардов тонн углекислого газа — это в три раза больше серы и втрое меньше CO2, чем считалось до сих пор, и примерно в 10 раз больше, чем все глобальные выбросы за 2014 год.

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Расчеты показали, что такое количество газов, заполнив атмосферу, должно было привести к резкому и достаточно долгому снижению температуры. По мнению авторов, средняя температура в тот период упала на целых 26 °С - ниже нуля — и держалась (в среднем) на этом уровне как минимум три года после столкновения.