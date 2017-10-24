В Лондоне презентовали устройство, помогающее убаюкать младенца прямо в коляске (видео)

В Великобритании представили специальное устройство, которое помогает убаюкать младенца прямо в коляске, чтобы родители имели время отдохнуть, говорится в сюжете ТСН.

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Сообщается, что создать такое устройство одного из изобретателей вдохновил собственный беспокойный ребенок, который не желал засыпать.

Изобретение, похожее на небольшую ракету, крепится к ручке детской коляски. Авторы разработки говорят, что проверили, чтобы уровень вибрации изобретения был невысоким и ребенку не навредил.

Как сообщал УНИАН, китайские инженеры разработали робота-собаку, которым можно управлять через Wi-Fi.