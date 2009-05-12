Греция запретила Google публиковать трехмерные снимки

Греческая служба по защите личной информации (DPA) запретила Google публиковать в сети трехмерные снимки греческих городов до тех пор, пока компания не представит исчерпывающих гарантий неприкосновенности частной жизни.

"Служба оставляет за собой право судить о законности обработки снимков после предоставления дополнительных данных, а до тех пор не разрешила начинать сбор изображений", - говорится в сообщении DPA, опубликованном на сайте организации во вторник.

Такое же решение было принято в отношении греческой фирмы, предоставляющей услуги трехмерного картографирования для пользователей греческого сегмента интернета.

Программа Google Street View строит трехмерное изображение городских улиц на основе тысяч фотографий, давая возможность пользователям интернета совершать виртуальную экскурсию по множеству городов в разных странах, например, в США, Франции и Италии. В виртуальном пространстве уже есть подробные трехмерные изображения ряда городов в девяти странах, включая США, Великобританию, Францию и Италию.

Служба по защите личной информации получила от Google заверения, что лица и номера машин, попавшие в кадр, будут размыты. Однако от компании потребовали еще и должным образом уведомлять прохожих, когда специальный автомобиль, двигаясь по улицам греческих городов, будет делать снимки.

Со своей стороны, представители Google обещали развеять опасения греческих властей и заверили, что трехмерное изображение греческих городов поможет и самим грекам, и миллионам туристов, которые ежегодно посещают эту страну.

Греческая служба по защите личной информации - независимый орган, который неоднократно в прошлом выступал против инициатив правительства по видеонаблюдению в городах с целью борьбы с преступностью. Так, служба запретила использовать для этой цели обширную систему камер, установленную для обеспечения безопасности Олимпийских игр-2004 в Афинах.

РИА “Новости”