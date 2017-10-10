Хакер из Черновцов взломал сервер одного из мобильных операторов

В Черновцах задержали 29-летнего жителя, который взломал сервер одного из украинских мобильных операторов. Об этом сообщает пресс-служба департамента Киберполиции.

"В полицию обратились представители одного из крупнейших мобильных операторов страны с сообщением о вмешательстве неизвестных лиц в сеть и компьютерные системы компании. По результатам проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задокументировали причастность 29-летнего жителя Черновцов к противоправным действиям в компьютерных сетях", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в Киберполиции, мужчина несанкционированно вмешался в сервер компании и на правах админа организовал себе так называемый «безлимит» на использование 3G Интернета. Отмечается, что компании нанесен ущерб на сумму свыше миллиона гривень. По данному факту начато уголовное производство.

"Вмешательство в работу компьютерных сетей компании мужчина совершил еще в начале года. Он, путем подбора паролей, получил доступ к серверам компании на правах админа. В дальнейшем, осуществил пополнение трех своих личных счетов в биллинговой системе на сумму около миллиона гривень. Таким образом злоумышленник пользовался услугами компании за ее же счет", - рассказали в Киберполиции.

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Кроме того, в июле 2017 года полицейские зафиксировали несанкционированное активирование хакером более ста скретч-карт этого же оператора мобильной связи на общую сумму более 10 тысяч гривень. По оперативной информации, мужчина подыскивал возможности сбыта этих скретч-карт для перевода средств на карточках в наличные.

В квартире, где проживает мужчина, полицейские провели санкционированный обыск, откуда изъяли 3g модемы с измененными ESN номерами, компьютеры, жесткие диски, Wi-Fi маршрутизаторы, мобильные телефоны и более полусотни оптических дисков.