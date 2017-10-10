Хакер из Черновцов взломал сервер одного из мобильных операторов

22:52, 10 октября 2017
Наука и IT
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Мужчина осуществил пополнение трех своих личных счетов в биллинговой системе на сумму около миллиона гривень.

Мужчина несанкционированно вмешался к серверу мобильного оператора / фото cyberpolice.gov.ua

В Черновцах задержали 29-летнего жителя, который взломал сервер одного из украинских мобильных операторов. Об этом сообщает пресс-служба департамента Киберполиции.

"В полицию обратились представители одного из крупнейших мобильных операторов страны с сообщением о вмешательстве неизвестных лиц в сеть и компьютерные системы компании. По результатам проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задокументировали причастность 29-летнего жителя Черновцов к противоправным действиям в компьютерных сетях", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в Киберполиции, мужчина несанкционированно вмешался в сервер компании и на правах админа организовал себе так называемый «безлимит» на использование 3G Интернета. Отмечается, что компании нанесен ущерб на сумму свыше миллиона гривень. По данному факту начато уголовное производство.

Полицейские провели санкционированный обыск в квартире мужчины / фото cyberpolice.gov.ua

"Вмешательство в работу компьютерных сетей компании мужчина совершил еще в начале года. Он, путем подбора паролей, получил доступ к серверам компании на правах админа. В дальнейшем, осуществил пополнение трех своих личных счетов в биллинговой системе на сумму около миллиона гривень. Таким образом злоумышленник пользовался услугами компании за ее же счет", - рассказали в Киберполиции.

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Кроме того, в июле 2017 года полицейские зафиксировали несанкционированное активирование хакером более ста скретч-карт этого же оператора мобильной связи на общую сумму более 10 тысяч гривень. По оперативной информации, мужчина подыскивал возможности сбыта этих скретч-карт для перевода средств на карточках в наличные.

Была изъята компьютерная техника / фото cyberpolice.gov.ua

В квартире, где проживает мужчина, полицейские провели санкционированный обыск, откуда изъяли 3g модемы с измененными ESN номерами, компьютеры, жесткие диски, Wi-Fi маршрутизаторы, мобильные телефоны и более полусотни оптических дисков.

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Теги: #хакер из Черновцов#сервер мобильного оператора